Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw zerkratzt, Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Wie der Polizei in Bernkastel-Kues jetzt mitgeteilt wurde, kommt es im Bereich des Nikolausufer seit März zu Sachbeschädigungen an einem blauen Ford-Focus.

An dem Fahrzeug konnten im Front- und Heckbereich des Fahrzeugs mehrere Kratzer festgestellt werden.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell