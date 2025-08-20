PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gefährliches Überholmanöver auf der B410 bei Lünebach

Lünebach (ots)

Am Mittwoch, 20.08.2025 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der B410 kurz vor Lünebach von Lichtenborn kommend.

Dort hat ein schwarzer Audi mit München-Kennzeichen einen blauen VW Golf derart vor einer Kurve überholt, dass die Fahrerin des VWs eine starke Bremsung vornehmen musste um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern.

Es ist nicht bekannt, ob ein Fahrzeug im Gegenverkehr gefährdet wurde.

Zeugen oder auch Beteiligte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

