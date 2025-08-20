PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand mehrerer Heuballen - Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich

Dreis (ots)

Am 20.08.2025 gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Feldstück nahe der L141 bei Dreis. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin bemerkte das Feuer und verständigte die Polizei. Durch die Steifenbesatzung wurde festgestellt, dass ein Stapel Heuballen in Brand geraten ist. Die Feuerwehr kam mit starken Kräften vor Ort und bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Insgesamt sind 92 Heuballen durch das Feuer beschädigt worden. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Dreis, Salmtal und Klausen, sowie die Polizeiinspektion Wittlich. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer +49 6571 926-0 oder per Email an piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich

Telefon: 06571-926-0
Email: piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

