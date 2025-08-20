PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Wohnhaus

Arzfeld (ots)

Am Dienstag, dem 19.08.2025 um 17:10 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einem Wohngebäude in der Ortslage Arzfeld informiert. Durch eine aufmerksame Jugendliche konnte der Brand festgestellt werden, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte. Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld, Daleiden, Lichtenborn, Eschfeld und Neuerburg sowie die Polizei Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm


Telefon: 06551 9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

