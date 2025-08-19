PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Neuerburg (ots)

Am 18.08.2025 kam es gegen 07:25 Uhr in der Weberstraße in 54673 Neuerburg zu einem Unfall. Hierbei überholte ein silberner Audi, vermutlich ein A5 mit deutschem Kennzeichen, einen Radfahrer. Beim Überholvorgang fuhr er mit zu geringem Seitenabstand am Radfahrer vorbei, sodass dieser erschrak und stürzte. Der Radfahrer erlitt mehrere Schürfwunden, der Audi fuhr ohne zu halten weiter. Zu einer Kollision zwischen PKW und Fahrrad kam es nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Audi geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
