POL-PDWIL: Motorroller im Alfbach - Zeugenaufruf
Großlangenfeld (ots)
Am 15.08.2025 wurde ein Motorroller im Alfbach zwischen Brandscheiderhof und Großlangenfeld gefunden, welcher dort offenbar illegal im Bach entsorgt wurde. Zeugen, die Hinweise auf die Tat selbst oder einen Halter des Rollers geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.
