Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Geräteschuppen

Wittlich (ots)

Einbruch in einen Geräteschuppen in Wittlich

Zwischen Freitag, den 01.08.2025 und Sonntag, den 17.08.2025 kam es in der Danziger Straße in Wittlich zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei wurde gewaltsam mit einem Bohrwerkzeug in einen Geräteschuppen eingebrochen und es wurden diverse Gegenstände entwendet. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweisen zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0

