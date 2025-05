Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) Heroldstatt - Betrunkene Frau überschlägt sich mit Pkw

Ulm (ots)

Der Polizei in Ehingen wurde am Freitagabend gegen 21:30 ein im Graben stehender Pkw neben der K7408 bei Heroldstatt gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die 21 Jahre alte Lenkerin des Mercedes von Heroldstatt in Richtung Feldstetten unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Auto überschlug, bevor dieses dann auf den Rädern stehend in einem Graben endete. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass die junge Dame offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dies wurde durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest untermauert. Aus diesem Grund entnahm ein Arzt bei der 21-Jährigen eine Blutprobe. Zudem musste sie ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen verständigten Abschleppdienst geborgen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 8.000 Euro

