POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Nachtrag 1

34-jähriger Tatverdächtiger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6036463) wurde am 17.05.2025 in Göppingen ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch einen Schuss getroffen. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen flohen. Der 24-jährige Mann wurde durch den Schuss schwer verletzt, durch Rettungskräfte in eine Klinik verbracht und dort operiert. Mittlerweile ist der 24-jährige auf dem Weg der Besserung.

Direkt nach der Tat wurde zur Aufklärung beim Polizeipräsidium Ulm die Sonderkommission Pappel eingerichtet. Die Ermittlungen liefen seither auf Hochtouren. Neben umfangreichen Spurensicherungen am und im Umfeld des Tatorts wurden auch zahlreiche Zeugen befragt. Am 27.05. konnte ein 34-jähriger irakischer Tatverdächtiger an seiner Wohnanschrift im Landkreis Göppingen festgenommen werden. Am 28.05. wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den 34-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte, der beim Haftrichter von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen der Tat wie auch zum weiteren Tatverdächtigen dauern unverändert an. Auch ein Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart in der Vergangenheit wird im Rahmen der Ermittlungen weiterhin geprüft.

Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Daniel Frischmann, Tel.: 0731/188-1111

