POL-PDWIL: Schulwegkontrolle nach den Sommerferien

Prüm (ots)

Zum Schulbeginn nach den Sommerferien wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Prüm Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an den An- und Abfahrtswegen der umliegenden Schulen durchgeführt. Hierbei wurden insbesondere die Schulen in Prüm, Waxweiler, Schönecken, Pronsfeld und Jünkerath in die Überwachung einbezogen.

Durch die Beamten vor Ort konnte festgestellt werden, dass sowohl die An- als auch die Abfahrt der Schülerinnen und Schüler ohne Probleme verlief.

Im Rahmen der Schulwegüberwachung führten die Beamten auch Gespräche mit den Schulkindern und Eltern um diese im Hinblick auf die Verkehrssicherheit weiter zu sensibilisieren.

Auch in Zukunft ist die Schulwegüberwachung ein wichtiges Augenmerk der Polizeiinspektion Prüm um die An- und Abfahrt zur Schule für Schülerinnen und Schüler noch sicherer zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm

Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

