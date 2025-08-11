PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (10.08.2025) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr im Hailfinger Weg in Öschelbronn vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Suzuki Swift. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708-0 oder per Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

