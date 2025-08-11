PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 85 Jahre alter Dreiradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Freitag (09.08.2025) gegen 14.35 Uhr auf der Landesstraße 1187 kurz vor dem ADAC Verkehrsübungsplatz bei Leonberg in einen Unfall verwickelt war und kurzerhand davon fuhr. Der Unbekannte war in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs und soll zunächst über einen Waldparkplatz parallel der L 1187 verbotswidrig Fahrzeuge, die sich vor ihm befanden, überholt haben. Er reihte sich dann hinter einem 85 Jahre alten E-Dreiradfahrer ein. Als er diesen wiederum überholen wollte, unterschritt er mutmaßlich den notwendigen seitlichen Sicherheitsabstand, worauf der 85-Jährige erschrak und nach rechts in den Grünstreifen abkam. Dort stürzte der Senior und erlitt leichte Verletzungen. Ein Sachschaden entstand vermutlich nicht. Der Motorradfahrer soll mit einem weißen oder beigen Motorrad, vermutlich Typ Enduro, unterwegs gewesen sein. Der Mann habe dunkle textile Motorradkleidung und einen dunklen Helm getragen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:45

    POL-LB: Ditzingen: Exhibitionist im Schlossgarten

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag (10.08.2025) gegen 09.00 Uhr im Schlossgarten auffiel. Der Unbekannt hielt sich im Bereich des Zugangs zum Garten bzw. zu einem im Schlossgarten gelegenen Spielplatz auf. Eine 39 Jahre alte Frau spielte dort mit ihrer dreijährigen Tochter. Hierbei beobachtete sie, dass der Mann ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:01

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand mit 80.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag (10.08.2025) gegen 16.10 Uhr in die Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen war. Gemäß erster polizeilicher Erkenntnisse hatte eine Bewohnerin ihre Wohnung verlassen und vermutlich vergessen, den Herd auszuschalten. Gegenstände aus Kunststoff, die ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 07:04

    POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 15:50 Uhr befuhr der 27-jährige Lenker eines VW Golf in Sindelfingen die Mercedesstraße in Richtung Gartenstraße. Auf Höhe des Busbahnhofes wollte der Lenker des VW Golf wenden. Dabei übersah er das entgegenkommende Ducati Motorrad. Der 26-jährige Lenker des Motorrades versuchte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren