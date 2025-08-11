Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 85 Jahre alter Dreiradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Freitag (09.08.2025) gegen 14.35 Uhr auf der Landesstraße 1187 kurz vor dem ADAC Verkehrsübungsplatz bei Leonberg in einen Unfall verwickelt war und kurzerhand davon fuhr. Der Unbekannte war in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs und soll zunächst über einen Waldparkplatz parallel der L 1187 verbotswidrig Fahrzeuge, die sich vor ihm befanden, überholt haben. Er reihte sich dann hinter einem 85 Jahre alten E-Dreiradfahrer ein. Als er diesen wiederum überholen wollte, unterschritt er mutmaßlich den notwendigen seitlichen Sicherheitsabstand, worauf der 85-Jährige erschrak und nach rechts in den Grünstreifen abkam. Dort stürzte der Senior und erlitt leichte Verletzungen. Ein Sachschaden entstand vermutlich nicht. Der Motorradfahrer soll mit einem weißen oder beigen Motorrad, vermutlich Typ Enduro, unterwegs gewesen sein. Der Mann habe dunkle textile Motorradkleidung und einen dunklen Helm getragen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

