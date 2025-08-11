Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Exhibitionist im Schlossgarten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag (10.08.2025) gegen 09.00 Uhr im Schlossgarten auffiel. Der Unbekannt hielt sich im Bereich des Zugangs zum Garten bzw. zu einem im Schlossgarten gelegenen Spielplatz auf. Eine 39 Jahre alte Frau spielte dort mit ihrer dreijährigen Tochter. Hierbei beobachtete sie, dass der Mann vermutlich onanierte, worauf sie schreiend auf ihn zuging. Der Tatverdächtige, der zwischen 60 und 70 Jahren alt und 175 cm bis 180 cm groß gewesen sein dürfte, ein blau-weiß gestreiftes Poloshirt, eine beige Hose und einen Strohhut mit braunem Band getragen haben soll, ergriff hierauf die Flucht. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch und bittet unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um weitere Hinweise.

