Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (08.08.2025) ereignete sich gegen 15:50 Uhr in Bondorf ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer und einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Ein 16-jähriger Motorradlenker befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seiner Piaggio im Kreisverkehr der Ergenzinger Straße / Bahnhofstraße als ein 62-jähriger Mercedesfahrer von der Ergenzinger Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Mercedesfahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle, konnte jedoch durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung im Nahbereich festgestellt werden. Dem 62 Jahre alten Mann droht nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung.

