Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Mit einer Schreckschusspistole im Handgepäck auf den Weg in den Urlaub

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Ein männlicher, deutscher 21-Jähriger Staatsangehöriger wurde in den frühen Morgenstunden des 11. Juni 2025 am Flughafen Hannover von Mitarbeitenden der Luftsicherheitskontrollstelle kontrolliert. Dabei fanden sie im Handgepäck eine Schreckschusspistole auf. Nach der Hinzuziehung eines Bundespolizisten stellte sich heraus, dass die Person keinen gültigen Waffenschein besitzt. Die Schusswaffe wurde der Person abgenommen und sichergestellt. Nun wird aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ermittlungsverfahren gegen die Person eingeleitet. Im Anschluss trat die Person ihren Flug -ohne Waffe- nach Griechenland an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell