Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 15:50 Uhr befuhr der 27-jährige Lenker eines VW Golf in Sindelfingen die Mercedesstraße in Richtung Gartenstraße. Auf Höhe des Busbahnhofes wollte der Lenker des VW Golf wenden. Dabei übersah er das entgegenkommende Ducati Motorrad. Der 26-jährige Lenker des Motorrades versuchte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte dabei und rutschte gegen den VW Golf. Durch den Unfall wurde der Lenker des Motorrades schwer verletzt. Er zog sich eine Fraktur des Oberschenkels zu und musste nach notärztlicher Versorgung durch einen Rettungswagen in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Lenker des VW-Golf blieb unverletzt. Die Beschädigungen am Pkw sowie am nicht mehr fahrbereiten Motorrad beliefen sich auf ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell