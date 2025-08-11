PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand mit 80.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag (10.08.2025) gegen 16.10 Uhr in die Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen war. Gemäß erster polizeilicher Erkenntnisse hatte eine Bewohnerin ihre Wohnung verlassen und vermutlich vergessen, den Herd auszuschalten. Gegenstände aus Kunststoff, die auf dem Herd standen, entzündeten sich. Der Brand griff anschließend auf weiteres Mobiliar über. Da ein Rauchmelder ausgelöst und sich Rauch bis ins Treppenhaus ausgebreitet hatte, alarmierten schließlich weitere Bewohner Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung ist allerdings bis auf weiteres nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 07:04

    POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 15:50 Uhr befuhr der 27-jährige Lenker eines VW Golf in Sindelfingen die Mercedesstraße in Richtung Gartenstraße. Auf Höhe des Busbahnhofes wollte der Lenker des VW Golf wenden. Dabei übersah er das entgegenkommende Ducati Motorrad. Der 26-jährige Lenker des Motorrades versuchte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:49

    POL-LB: Bondorf - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (08.08.2025) ereignete sich gegen 15:50 Uhr in Bondorf ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer und einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Ein 16-jähriger Motorradlenker befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seiner Piaggio im Kreisverkehr der Ergenzinger Straße / Bahnhofstraße als ein 62-jähriger ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 17:16

    POL-LB: Mötzingen: Unfall mit schwer verletzter Person auf der K 1052

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (08.08.2025) ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der Kreisstraße 1052 zwischen Mötzingen und Bondorf ein Unfall, bei dem eine Frau leicht und eine zweite Frau schwer verletzt wurden. Vermutlich war eine 81 Jahre alte Ford-Fahrerin in Richtungen Mötzingen unterwegs und wollte kurz vor dem Ortseingang nach links in eine asphaltierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren