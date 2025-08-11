Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand mit 80.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag (10.08.2025) gegen 16.10 Uhr in die Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen war. Gemäß erster polizeilicher Erkenntnisse hatte eine Bewohnerin ihre Wohnung verlassen und vermutlich vergessen, den Herd auszuschalten. Gegenstände aus Kunststoff, die auf dem Herd standen, entzündeten sich. Der Brand griff anschließend auf weiteres Mobiliar über. Da ein Rauchmelder ausgelöst und sich Rauch bis ins Treppenhaus ausgebreitet hatte, alarmierten schließlich weitere Bewohner Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung ist allerdings bis auf weiteres nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

