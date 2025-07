Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kleingartenanlage

Sömemrda (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwochmorgen in eine Kleingartenanlage in Sömmerda ein. Sie überwanden einen Zaun und verschafften sich unbefugt Zugang zu einem Gartengrundstück. Aus einem dort befindlichen Schuppen stahlen sie ein E-Bike sowie diverses Werkzeug. Der Gesamtwert der Beute wird auf über 3.200 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ermittlungen wegen dbesonders schweren Diebstahls wurden eingeleitet. (SE)

