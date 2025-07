Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Ferienbeschäftigung: Siebenjähriger setzt Sperrmüll in Brand

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag wurden Polizeibeamte auf den Erfurter Wiesenhügel gerufen, nachdem ein Zeuge mitgeteilt hatte, dass mehrere Kinder Sperrmüll in Brand gesetzt hätten. Am Einsatzort trafen die Beamten einen siebenjährigen Jungen an, der nach ersten Erkenntnissen zunächst einen abgestellten Bürostuhl angezündet hatte. Anschließend setzte er einen weiteren Sperrmüllhaufen in Brand, wodurch auch eine angrenzende Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer konnte durch die Polizisten schnell gelöscht werden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unklar. Das Kind wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (DS)

