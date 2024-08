POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) POL-Einsatz: Tödlicher Badeunfall

Spaichingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in das Baustellengelände am Umspannwerk in der Keplerstraße eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr gelangten die Täter gewaltsam auf die Baustelle. Dort wickelten sie von mehreren Kabeltrommeln Kupferdraht in ...

mehr