POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch auf Baustelle des Umspannwerks - Diebe entwenden Kupferkabel (21./22.08.2024)

Spaichingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in das Baustellengelände am Umspannwerk in der Keplerstraße eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr gelangten die Täter gewaltsam auf die Baustelle. Dort wickelten sie von mehreren Kabeltrommeln Kupferdraht in noch unbekannter Menge ab und nahmen diesen mit. Außerdem brachen die Täter einen Lagercontainer auf und machten sich an der Tür des Betriebsgebäudes zu schaffen, was jedoch misslang.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Baustelle des Umspannwerks beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

