Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl wegen Trunkenheitsfahrt vollstreckt

Sömmerda (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda vollstreckten am Dienstagmittag einen bestehenden Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann. Die Einsatzkräfte suchten den Verurteilten an seiner Wohnanschrift auf und eröffneten ihm den Haftbefehl wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt. Zur Abwendung der Haftstrafe wäre eine Geldzahlung in Höhe von etwa 800 Euro erforderlich gewesen. Da der Mann den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (DS)

