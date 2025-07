Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250725-2-PDNMS-Brand eines leer stehenden Einfamilienhauses

Rieseby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Feuer in einem leer stehenden Einfamilienhaus in Rieseby, Ortsteil Basdorf. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 25.07.2025 gegen 07:45 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeistation Damp zu einem Feuer in einem leer stehenden Gebäude in dem Mühlenweg in Rieseby entsendet. Das aktuell nicht bewohnte Gebäude befand sich zu dem Zeitpunkt im Vollbrand.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand einzudämmen. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude wurde verhindert. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings brannte der obere Bereich des Einfamilienhauses vollständig aus.

Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort durch die Polizei zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen zu der Ursache des Feuers werden durch die Eckernförder Kriminalpolizei geführt. Diese sucht nun Zeugen und Hinweisgeber.

Wer hat in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen, 07:00 Uhr, auffällige Beobachtungen, Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mühlenwegs wahrgenommen? Hinweise und Mitteilungen können der Kriminalpolizei Eckernförde unter der 04351-89212-600 oder über die Mailadresse Eckernfoerde.KPST@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

