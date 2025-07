Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250722 -4- Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Rickert (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rickert. Es konnte ein fünfstelliger Bargeldbetrag erbeutet werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 21.07.2025 im Zeitraum zwischen 20:00 - 00:30 Uhr des darauffolgenden Tages gelang es dem oder den unbekannten Tätern, in ein freistehendes Wohnhaus in der Dorfstr. in Rickert einzubrechen, während der Hausbesitzer nicht zu Hause war.

Aus einem Büroraum wurden ersten Erkenntnissen nach Geldumschläge mit Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe entwendet werden. Die Alarmanlage des Hauses war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht eingeschaltet.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige oder untypische Beobachtungen im Bereich der Dorfstr. in Rickert gemacht haben, können sich unter der 04331-208-0 oder per Mail über Rendsburg.KPST@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Rendsburg wenden, welche die weiteren Ermittlungen führt.

