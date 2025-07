POL-NMS: 250721-5-PDNMS-Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Kleidungsstücken geben?

Noer (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es in Noer zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei PKW stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in die nächstgelegenen Krankenhäuser verlegt. Am 20.07.2025 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der Bäderstr. (L285) in Noer, als die deutsche 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Bäderstr. abbiegen wollte. ...

