Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250721-4-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluch in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 10.07.2025 kam es an der Straßenkreuzung Loher Straße, K 69 // B 77 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Bike. Der Fahrer des PKW flüchtete anschließend unerkannt.

Am 10.07.2025 gegen 22:20 Uhr befuhr der 41-jährige männliche Geschädigte die Loher Straße auf dem rechtsseitigen Radweg aus Richtung Fockbek kommend in Richtung Rendsburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines PKW befuhr ebenfalls die Loher Straße in selbige Richtung.

An der Kreuzung Loher Straße überquert der E-Bike-Fahrer die Kreuzung zur B 77 in Richtung Süden weiterhin auf dem rechtsseitigen Radweg, um weiter in Richtung Rendsburg zu fahren. Der Fahrer des PKW bog hier unvermittelt nach rechts auf die Zufahrt zur B 77 ab und kollidierte hierbei mit dem Hinterrad des E-Bikes.

Der Geschädigte kam durch die Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen und Hämatomen zu.

Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen schwarzen BMW mit abgedunkelter Heckscheibe handeln.

Die Polizei Rendsburg fragt nun: Gibt es Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an das Polizeirevier Rendsburg unter 04331-2080.

