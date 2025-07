POL-NMS: 250721-2-PDNMS-Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Neumünster

Neumünster (ots) - Am 14.07.2025 kam es in Neumünster zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Im Rahmen der Ermittlungen bezüglich des Unfallablaufs sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Am Montag, in dem Zeitraum von 07:45 - 07:50 Uhr, kam es auf der Kieler Str. in Neumünster-Einfeld zu einer Kollision zwischen einer Fahrerin in ihrem schwarzen PKW, sowie ...

mehr