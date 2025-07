Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250718-1- Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Neumünster (ots)

Am 14.07.2025 kam es in Neumünster zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Im Rahmen der Ermittlungen bezüglich des Unfallablaufs sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Am Montag, in dem Zeitraum von 07:45 - 07:50 Uhr, kam es auf der Kieler Str. in Neumünster-Einfeld zu einer Kollision zwischen einer Fahrerin in ihrem schwarzen PKW, sowie einer Sattelzugmaschine.

Ersten Ermittlungen nach ereignete sich der Unfall im Rahmen eines Überholprozesses im Bereich der Kieler Str. zwischen dem Großharrier Weg und dem Hüttenkamp. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung der Neumünsteraner Innenstadt.

Zur Aufklärung der weiteren Umstände, die zu dem Unfall geführt haben könnten, sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in der Kieler Str. geben können. Wer hat in der Zeit kurz vor 08:00 Uhr eine Sattelzugmaschine in der Kieler Str. einen schwarzen PKW überholen gesehen?

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei dem Verkehrsunfalldienst der Polizei Neumünster unter der 04321-945 1336 oder per Mail bei Prev02VUD.Neumuenster@polizei.landsh.de melden.

