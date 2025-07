Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250717-1- Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Westensee (ots)

Bereits Ende Mai kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westensee. Unbekannte Täter drangen in ein derzeit nicht mehr bewohntes Haus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem Zeitraum vom 28.05.2025 - 31.05.2025 kam es zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in dem Schulweg in Westensee. Unbekannte Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zum Inneren des Hauses. Nach bisherigem Kenntnisstand konnte lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet werden. Einem aufmerksamen Nachbarn fiel auf, dass die Haustür des Einfamilienhauses am 31.05.2025 offen stand und verständigte die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeistelle Rendsburg übernommen. Diese bittet Anwohner oder andere Personen, welche in dem Zeitraum vom Mittwoch, 28.05. bis Samstag, 31.05. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg unter der 04331-208-0 oder per Mail über Rendsburg.KPST@polizei.landsh.de zu melden.

