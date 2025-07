Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250714-3-PDNMS- Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Büdelsdorf

Büdelsdorf (ots)

In der Zeit vom Nachmittag des 11.07.2025 zum Vormittag des 12.07.2025 ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Firmengebäude in Büdelsdorf gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlichen Zugang zum Grundstück und Gebäude der Firma und entwendeten Kabel, Werkzeuge und Bargeld in insgesamt fünfstelliger Höhe.

Von einem Firmengelände eines Handwerksbetriebs in der Wollinstraße in Büdelsdorf wurden diverse Kabel und weitere Stehlgüter entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften der oder die Täter das Firmengelände über den nahe gelegenen Parkplatz der Usedomstraße betreten haben. Zwischen dem Firmengelände und dem Parkplatz befindet sich lediglich ein Zaun.

Der Firma wurden eine größere Anzahl an Kabeln und Werkzeugen entwendet, welche möglicherweise mittels eines bereitstehenden Fahrzeugs und Anhänger über den Parkplatz abtransportiert wurden. Die Tat dürfe sich im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, ereignet haben. Ebenfalls befand sich ein zuvor gestohlener Anhänger noch auf dem Parkplatz der Usedomstraße. Ein weiterer in der Nacht entwendeter Anhänger konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden und wurde vermutlich zum Abtransport der Kabel und Werkzeuge genutzt.

Der entstandene Schaden konnte bislang noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich aber auf ungefähr 20.000EUR belaufen. Möglicherweise wurden daher der oder die Täter bei der Tatausübung durch unbeteiligte Personen gestört.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat am 11.06.2025 im Bereich des Gewerbegebiets in Büdelsdorf und insbesondere dem Parkplatz in der Usedomstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl stehen könnten? Bei Hinweise melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Rendsburg unter 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell