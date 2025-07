POL-NMS: 250711-3-pdnms: Neumünster: Größerer Polizeieinsatz

Seefeld (ots) - Wie bereits am Dienstag berichtet, kam es am frühen Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall in Seefeld (ots-Meldung 250708-1-pdnms). Die 81-jährige Radfahrerin ist mittlerweile an ihren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen der Polizei Hademarschen zum Unfallhergang laufen noch. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragtes Gutachten liegt noch ...

