POL-MG: 16-Jähriger ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sollen am Montag, 16. Dezember, einen 14-Jährigen am Platz der Republik mit einem Messer bedroht und das Handy geraubt haben. Einen anderen Jugendlichen soll die Gruppe außerdem geschlagen haben. Nach eigenen Angaben hielt sich der 14-Jährige mit einem etwa gleichaltrigen Bekannten gegen 16.15 Uhr am Platz der Republik auf. Dort sei dann eine Gruppe junger Männer auf sie zugekommen. ...

