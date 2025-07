Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250714-2-PDNMS-Folgemeldung-Ermittlungserfolg nach Wohnungseinbruchdiebstahl mit entwendetem PKW im Mai 2025 in Neumünster

Neumünster (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion Neumünster und der Staatsanwaltschaft Kiel

Ermittlungserfolg nach Wohnungseinbruchdiebstahl mit entwendetem PKW im Mai 2025 in Neumünster

Am 19.05.2025, drang ein unbekannter Täter in Neumünster, in der Beckmannstraße in ein Einfamilienhaus ein, indem er die Seitentür des Hauses einschlug. Aus dem Wohnhaus entwendete der Täter unter anderem den Schlüssel zu einem schwarzen SUV der Marke Toyota. Der Täter floh anschließend mit dem SUV vom Tatort.

Mit dem entwendeten Fahrzeug fuhr der Täter durch Neumünster und beging während der Fahrt zahlreiche Verkehrsverstöße, indem er mit stark überhöhter Geschwindigkeit ohne Rücksicht auf weitere Verkehrsteilnehmer fuhr. Während der Flucht verursachte der Fahrer mehrere Verkehrsunfälle. Es kam zu Beinahezusammenstößen mit Fußgängern. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Der Sachschaden belief sich insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Im Zuge einer intensiven Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Neumünster wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, illegalen Kraftfahrzeugrennens, gefährlicher Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht konnte der Beschuldigte nun ermittelt werden.

Nachdem ein Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Kiel beantragt und durch eine Richterin erlassen wurde, konnte der zum Tatzeitpunkt 25-jährige Libyer am Freitag 11.07.2025 in Rendsburg durch Polizeikräfte festgenommen werden. Im Anschluss wurde der Haftbefehl beim AG Kiel verkündet und der Beschuldigte wurde zur Untersuchungshaft an die JVA Neumünster überstellt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Staatsanwaltschaft Kiel

Michael Bimler

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell