Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250716-1- Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Altenholz (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Altenholz zu einem Verkehrsunfall. Ein Jugendlicher befuhr mit seinem Freund auf einem E-Scooter den Radweg. Beim Überqueren einer Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, ein Jugendlicher verletzte sich leicht, konnte seinen Nachhauseweg aber fortsetzen. Die Fahrerin des PKW entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen.

Kurz nach 12:00 Uhr am 15.07.2025 kam es an der Kreuzung der Altenholzer Str. und dem Schoolredder zu einer Kollision zwischen dem jugendlichen Fahrer eines E-Scooter's und seinem Freund mit einem PKW. Nach ersten Erkenntnissen überquerten die beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter die Kreuzung bei grünem Ampellicht. Ein blauer PKW fuhr aus dem Schoolredder an die aus dieser Richtung rot zeigende Ampelanlage heran und stoppte erst kurz hinter der Begrenzungslinie. Dadurch ragte das Fahrzeug in den Geh- und Radweg der Altenholzer Str. hinein und es kam zu einer Berührung mit dem Bein des Jugendlichen auf dem E-Scooter. Einen Sturz konnte dieser noch abwenden, klagte aber im Anschluss über Schmerzen im Bein.

Die Fahrzeugführerin des blauen PKW soll nur kurz mit den Jugendlichen gesprochen haben und im Anschluss den Unfallort in Richtung des Kreisels Altenholzer Str. / Lindenallee / Aukamp verlassen haben.

Die Polizei sucht nun daher nach Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall und der Fahrzeugführerin machen können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Polizeistation in Altenholz unter der Altenholz.PST@polizei.landsh.de oder telefonisch unter der 0431-22000100.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell