POL-NMS: 250717-3-Vermisste Grit H. aus Büdelsdorf

Westensee (ots) - Bereits Ende Mai kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westensee. Unbekannte Täter drangen in ein derzeit nicht mehr bewohntes Haus ein. Die Polizei sucht Zeugen. In dem Zeitraum vom 28.05.2025 - 31.05.2025 kam es zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in dem Schulweg in Westensee. Unbekannte Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zum Inneren des Hauses. ...

