POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2506071

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 12. Juni 2025, kam es in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen 87-jährigen Fahrer einer Mercedes E-Klasse. Der Senior fiel nach Angaben einer Zeugin bereits auf der A3 durch seine unsichere Fahrweise auf: Er soll ohne äußeren Anlass mehrere Fahrstreifen benutzt und einen Lkw-Fahrer ausgebremst haben. Gegen 13 Uhr soll er schließlich beim Einparken eine Mercedes B-Klasse beschädigt haben, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die herbeigerufene Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und fragt: Wer hat auf der Autobahn oder in Erkrath-Hochdahl die unsichere Fahrweise des Mannes beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Dienstag, 10. Juni 2025, ereignete sich in Hilden eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 12 und 12:35 Uhr wurde dabei auf einem Supermarktparkplatz an der Düsseldorfer Straße ein VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren rechten Seite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.000 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Unfallverursacherin oder der -verursacher.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Mittwoch, 11. Juni 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Reiherstraße. Dabei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 20 und 6:40 Uhr einen Skoda Superb am Heck. Der Schaden beträgt geschätzt 500 Euro. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 13. Juni 2025, kam es in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Radfahrer einen Hyundai i30N beschädigte und den Fahrer des Autos angriff. Gegen 22:40 Uhr musste der Autofahrer auf der Humboldtstraße verkehrsbedingt anhalten, als ein Fahrradfahrer mit dem Hyundai kollidierte, stürzte und anschließend den Autofahrer durch das geöffnete Seitenfenster angriff. Der Hyundaifahrer wurde leicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.500 Euro. Der aggressive Fahrradfahrer, der sich entfernte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,80 Meter groß, 35 bis 45 Jahre alt, Vier- bis Fünftagebart, rote Kappe, dunkles T-Shirt, rote kurze Hose, roter Rucksack. Er fuhr ein dunkles Rennrad.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

