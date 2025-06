Polizei Mettmann

POL-ME: Sperrmüll auf Straße gelegt: Polizei bittet um Hinweise - 2506069

Wülfrath (ots)

Am Sonntag, 15. Juni 2025, kam es in Wülfrath zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem ein Peugeot 207 beschädigt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 19-jähriger Velberter die Mettmanner Straße, als er am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 51 ein brennendes Plakat sah. In derselben Höhe lag auf der Fahrbahn eine elektrische Heckenschere, der er glücklicherweise ausweichen konnte. Der Velberter hielt an und wollte den Brand löschen - dies geschah in der Zwischenzeit aber bereits durch einen aufmerksamen Zeugen.

Ein nachfolgender Fahrer eines Peugeots bemerkte die Heckenschere nicht und überfuhr sie. Dabei wurde sein Auto beschädigt. Es blieb fahrbereit, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Auch die Heckenschere, die offenbar aus einem am Straßenrand liegenden Sperrmüllhaufen stammte, wurde mutmaßlich absichtlich auf der Fahrbahn abgelegt.

Die Polizei fragt: Wer hat am späten Sonntagabend an der Mettmanner Straße Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zur unbekannten Täterin oder dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell