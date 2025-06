Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Firmenautos aufgebrochen - die Polizei ermittelt - 2506064

Wülfrath/Mettmann (ots)

In der Nacht auf Freitag, 13. Juni 2025, brachen bisher Unbekannte zahlreiche Firmenautos in Wülfrath auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Ein weiterer, gleichgelagerter Fall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 14. Juni 2025, in Mettmann. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Nacht auf Freitag, 13. Juni 2025, in insgesamt sieben Firmenautos gewaltsam ein.

Im Stadtteil Rohdenhaus öffneten der oder die Täterinnen oder Täter an der Straße Am Kliff die Seitentür eines in Höhe der Hausnummer 20 abgestellten Ford Transit und entwendeten Arbeitsmaschinen der Marke "Stihl" im Wert von circa 2.000 Euro. An der Heidestraße versuchten sie die Seitentüren eines Mercedes Benz Vito zu öffnen, der in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war, was jedoch misslang.

Im Innenstadtbereich drangen sie gewaltsam durch die Seitentür in das Innere eines Ford Transit ein, der auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Flandersbacher Straße abgestellt war. Der oder die Täterinnen oder Täter entwendeten auch hier hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Am Rotdornweg 23 wurde die Schiebetür eines VW Transporter gewaltsam geöffnet und Werkzeuge der Firma "Makita" im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Am Rosenweg entwendeten der oder die Täterinnen oder Täter in gleicher Begehungsweise Werkzeuge der Firma "Bosch" aus einem Ford Transit, der in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt war.

Auch die Seitentür eines in Höhe des Ahornweg 3 abgestellten Ford Transit einer Sanitärfirma wurde gewaltsam geöffnet. Es wurden mehrere Werkzeugkisten aus dem Firmenfahrzeug geräumt. Unter anderem wurden hochwertige Akkuwerkzeuge der Firma "Makita" entwendet.

Zudem wurde ein Ford Transit mit einer Städtekennung für die Stadt Köln (K-), der auf der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 47 abgestellt war, in gleicher Begehungsweise geöffnet. Der oder die Täterinnen oder Täter entwendeten ebenfalls diverse hochwertige Werkzeuge.

In der Nacht auf Samstag, 14. Juni 2025, kam es zu einem weiteren Fahrzeugaufbruch, diesmal jedoch an der Berliner Straße in Mettmann: Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 15 Uhr bis 8 Uhr gewaltsam durch die Seitentür in den Innenraum eines in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 5 abgestellten VW Transporter eines Sanitärbetriebes ein. Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge von bisher nicht näher bekanntem Wert.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten in allen Fällen entsprechende Verfahren ein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Freitag, 13. Juni 2025, an den genannten Tatorten in Wülfrath sowie in der Nacht auf Samstag, 14. Juni 2025, an der Berliner Straße in Mettmann verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben, die zur Klärung der Autoaufbrüche beitragen können, tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, sowie die Polizei in Mettmann, 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell