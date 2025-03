LPI-NDH: Ödlandbrand

Bornhagen (ots) - Auf das Ortseingangsschild von Bornhagen hatten es Diebe abgesehen. Am Montag, gegen 13.30 Uhr, wurde der Diebstahl des Schildes am Ortseingang von Bornhagen in Richtung Neuseesen bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Wer die Tat zu verantworten hat, ist gegenwärtig noch unklar. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen. Aktenzeichen: 0076229 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr