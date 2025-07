Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250721 -1-Schwerer Verkehrsunfall in Noer

Noer (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Noer zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei PKW stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in die nächstgelegenen Krankenhäuser verlegt.

Am 20.07.2025 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der Bäderstr. (L285) in Noer, als die deutsche 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Bäderstr. abbiegen wollte. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug des aus Richtung Eckernförde kommenden PKW eines 33-Jährigen.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch den Zusammenstoß wurde eines der beiden Fahrzeuge in den Graben geschleudert. Zu der Schadenshöhe an den Fahrzeugen können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die L285 im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 17:15 Uhr voll gesperrt.

Eine der beiden am Unfall beteiligten Personen war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, diese aus dem PKW zu befreien. Beide Fahrer der Fahrzeuge mussten schwer verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser in Kiel gebracht werden. Für den Transport einer der beiden Personen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Durch den Unfall ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die ebenfalls angeforderten Abschleppunternehmen gesichert und die Fahrbahn gereinigt. Ab 17:15 Uhr konnte der Verkehr auf der L285 wieder freigegeben werden.

