POL-LB: Leonberg: Unbekannter entsorgt Öltanks im Wald

Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim ermittelt derzeit aufgrund einer Körperverletzung, welche sich am Donnerstag (21.11.2024) gegen 14:00 Uhr während der Flucht eines mutmaßlichen Ladendiebes in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ereignete. Nachdem sich zunächst zwei Personen in einem Ladengeschäft des ...

mehr