Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Köperverletzung in Einkaufszentrum gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim ermittelt derzeit aufgrund einer Körperverletzung, welche sich am Donnerstag (21.11.2024) gegen 14:00 Uhr während der Flucht eines mutmaßlichen Ladendiebes in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ereignete. Nachdem sich zunächst zwei Personen in einem Ladengeschäft des Einkaufszentrums verdächtig verhalten haben sollen, wurden sie durch das Personal angesprochen und aufgefordert, ihre mitgeführten Taschen zu öffnen. Daraufhin ergriff einer der beiden unbekannten Personen sofort die Flucht und rannte durch die Ladenebene davon. Auf seiner Flucht versuchten zwei Zeugen, die auf die Hilferufe des Ladenpersonals aufmerksam wurden, den Flüchtenden aufzuhalten. Beide wurden jedoch von dem Tatverdächtigen, beim Versuch ihn festzuhalten, umgestoßen. Hierdurch erlitt ein Zeuge leichte Verletzungen. Während der Flucht entledigte sich der Tatverdächtige seines Rucksacks. Alarmierte Beamte stellen später den Rucksack sicher. Dieser war so präpariert, dass vermutlich eine Alarmauslösung durch die Diebstahlssicherung hätte verhindert werden können. Der Tatverdächtige wird als zirka 170 Zentimeter großer Mann mit hagerer Statur beschrieben. Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und hatte einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er mit eine blaue Mütze und einer blaue Jacke bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07141 22150-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

