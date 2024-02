Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsam mit irischer Polizei Cyberangriff erfolgreich abgewehrt

Duisburg / Dublin (ots)

Einen besonderen Warnhinweis erhielt das Fachkommissariat für die Bekämpfung von Cyberkriminalität, das Kriminalkommissariat 31, am letzten Donnerstag (01. Februar 2024) von irischen Ermittlungsbehörden. Das Garda National Cyber Crime Bureau informierte die Duisburger Polizei, dass ein Cyberangriff auf eine Firma in Wesel kurz bevorstehen würde. Obwohl die Nachricht erst am Donnerstag Abend die Duisburger Polizei erreichte, reagierten die Spezialisten vom Kriminalkommissariat 31 sofort: Der Geschäftsführer des bedrohten Unternehmens konnte ermittelt und mit Hilfe der Polizei Wesel verständigt werden. Die Duisburger Cybercrime-Abwehrspezialisten informierten den Unternehmer über potentielle Angriffsziele in seiner Firma und mögliche Abwehrmaßnahmen, die er sofort in die Tat umsetzte. Durch die erfolgreiche internationale Zusammenarbeit der irischen Behörden und der Duisburger Polizei konnte so finanzieller und logistischer Schaden von dem Weseler Unternehmen abgewehrt werden.

