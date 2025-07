Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250722 -1- Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Nortorf (ots)

In den Morgenstunden am Montag drang der Täter in die Geschäftsräume eines Supermarktes in Nortorf ein. Dort baute er mittels Werkzeugen einen Tresor aus, welchen er auf einem Einkaufswagen entwenden wollte. Die Polizei konnte den Täter noch in den Verkaufsräumen vorläufig festnehmen.

Am 21.07.2025 versuchte der deutsche 36-Jährige, einen Tresor aus einem Supermarkt in der Bahnhofstr. In Nortorf zu entwenden. Nachdem sich der Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu dem Supermarkt verschaffte, wurden Polizeikräfte durch den ausgelösten Einbruchalarm verständigt.

Dem Tatverdächtigen gelang es noch, einen Tresor aus den Geschäftsräumen mit einem Einkaufswagen in Richtung Ausgang zu schieben, bevor er noch im Inneren des Gebäudes durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach Abschluss aller strafrechtlich erforderlichen Feststellungen wurde der 36-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Der Beschuldigte wird sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens aufgrund eines Falls des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

