LPI-SHL: Holzunterstand abgebrannt

Floh (ots) - Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in eine Lager- und Fabrikationshalle einer Firma in der Körler Straße in Floh-Seligenthal ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Tonnen Buntmetall und hochwertige Werkzeuge. Der Entwendungsschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe des verursachten ...

