LPI-SHL: Tonnen Buntmetall entwendet - Zeugen gesucht

Floh (ots)

Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in eine Lager- und Fabrikationshalle einer Firma in der Körler Straße in Floh-Seligenthal ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Tonnen Buntmetall und hochwertige Werkzeuge. Der Entwendungsschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe des verursachten Sachschadens vor. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0153109/2025.

