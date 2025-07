POL-NMS: 250722 -3- Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Nortorf (ots) - In den Morgenstunden am Montag drang der Täter in die Geschäftsräume eines Supermarktes in Nortorf ein. Dort baute er mittels Werkzeugen einen Tresor aus, welchen er auf einem Einkaufswagen entwenden wollte. Die Polizei konnte den Täter noch in den Verkaufsräumen vorläufig festnehmen. Am 21.07.2025 versuchte der deutsche 36-Jährige, einen Tresor aus einem Supermarkt in der Bahnhofstr. In Nortorf zu ...

