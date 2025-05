Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Jaderberg

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Jaderberg sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 06. Mai 2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Lkw die Raiffeisenstraße in Richtung Jade. Beim Queren des Kreuzungsbereichs zur Tiergartenstraße/Jader Straße stieß der Lkw mit dem Fahrrad einer Elfjährigen aus Jade zusammen, die die Kreuzung bei grüner Ampel querte. Das Mädchen blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Fahrrad entstanden geringe Sachschäden.

Die unbekannte Person entfernte sich mit dem Lkw in Richtung Jade. Wer Hinweise zum Lkw oder den Insassen geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

