POL-NMS: 250725 -1- Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Bargstedt

Rickert (ots) - Am Montagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rickert. Es konnte ein fünfstelliger Bargeldbetrag erbeutet werden. Die Polizei sucht Zeugen. Am 21.07.2025 im Zeitraum zwischen 20:00 - 00:30 Uhr des darauffolgenden Tages gelang es dem oder den unbekannten Tätern, in ein freistehendes Wohnhaus in der Dorfstr. in Rickert einzubrechen, während der Hausbesitzer nicht zu Hause war. Aus ...

