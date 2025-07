LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen dem 30.06.2025 und dem 12.07.2025 ein rotes Fahrrad, Marke "Conway" samt Schloss entwendet. Das Fahrrad war im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Meininger Anton-Ulrich-Straße abgestellt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

